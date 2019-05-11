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Basra Körfezinde sular durulmuyor

Basra Körfezinde sular durulmuyor
Basra Körfezinde sular durulmuyor

ABD, İran’la artan gerilim üzerine Orta Doğu’ya "USS Arlington" savaş gemisi ve Patriot hava savunma bataryasını gönderdiğini açıkladı.

ABD, İran'la artan gerilim üzerine Orta Doğu'ya bir USS Arlington savaş gemisi ve bir Patriot hava savunma bataryası gönderdiğini açıkladı. USS Arlington savaş gemisinin Basra Körfezi'ne ilerlediği ve Tahran'ın bölgedeki askerlerine saldırı hazırladığına karşı alınan istihbarat raporlarının ardından bölgeye gönderildiği belirtildi. Savaş gemisi ve bir Patriot hava savunma bataryasının USS Lincoln ve B-52 bombardıman uçaklarına katılacağı bildirildi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, İran'ın tehditlerine karşı koymak için Orta Doğu'da görevlendirilen güçleri artırmak için ek kuvvet gönderildiği bildirildi. İstihbarat raporlarından gelen İran'ın bölgede bir saldırı hazırladığı iddiası üzerin Basra Körfezine gönderilen USS Arlington gemisinin; askerlerin yanı sıra, amfibi araçlar, pervaneli uçak ve helikopterler için iniş pisti ve Patriot sistemi taşıdığı bildirildi.

Pentagon tarafından yapılan açıklamada, “İran'ın ABD güçlerine ve çıkarlarımıza yönelik saldırgan operasyonlarda bulunma isteğinin arttığına dair göstergeler var. Savunma Bakanlığı, İran rejiminin, ordusunun ve temsilcilerinin faaliyetlerini yakından izlemeye devam ediyor. ABD, İran'la bir çatışma aramıyor ama bölgedeki ABD çıkarlarını savunmaya hazır” ifadeleri kullanıldı.

Serkan Bayar

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