Basra'da 3 günlük yas ilan edildi

Irak'ın Basra kentinde, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı terör saldırısı sonrasında açıklama yapan Basra Valisi Esat Abdülemir el-İdani, kentte 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan el-İdani, saldırıya dair soruşturma başlatıldığını ve saldırganların en kısa sürede adalete teslim edileceğini söyledi.

Şu ana kadar saldırıyı üstlenen herhangi bir örgütün bulunmadığını ifade eden yetkililer, 2014-2017 yılları arasında Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden DEAŞ terör örgütünün saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceğini belirtti.



Abdulkadir Hacıoğlu

