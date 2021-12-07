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Basra'da 3 günlük yas ilan edildi

Basra'da 3 günlük yas ilan edildi
Basra'da 3 günlük yas ilan edildi

Basra Valisi Esat Abdülemir el-İdani, kentte meydana gelen ve 4 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Irak'ın Basra kentinde, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı terör saldırısı sonrasında açıklama yapan Basra Valisi Esat Abdülemir el-İdani, kentte 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan el-İdani, saldırıya dair soruşturma başlatıldığını ve saldırganların en kısa sürede adalete teslim edileceğini söyledi.
Şu ana kadar saldırıyı üstlenen herhangi bir örgütün bulunmadığını ifade eden yetkililer, 2014-2017 yılları arasında Irak'ın büyük bir bölümünü işgal eden DEAŞ terör örgütünün saldırıyı gerçekleştirmiş olabileceğini belirtti.
 

Abdulkadir Hacıoğlu
 

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