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Başsavcı Kamran Aliyev ve Olağanüstü Haller Bakanı Haydarov füze düşen noktaya geldi

Başsavcı Kamran Aliyev ve Olağanüstü Haller Bakanı Haydarov füze düşen noktaya geldi
Başsavcı Kamran Aliyev ve Olağanüstü Haller Bakanı Haydarov füze düşen noktaya geldi

Ermenistan’ın Gence’ye füzeli saldırısı sonrası Başsavcı Kamran Aliyev ve Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov füze düşen noktaya gelerek incelemelerde bulundu.

Başsavcı Kamran Aliyev ve Olağanüstü Haller Bakanı Haydarov füze düşen noktaya geldi - Tıkla İzle

Ermenistan'ın füzeli saldırısı sonucunda Gence'de enkaza dönen evlerde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Arama kurtarma çalışmaları ekipler tarafından devam ederken Başsavcı Kamran Aliyev ve Olağanüstü Haller Bakanı Kemaleddin Haydarov enkaz alanına dönen bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Ermenistan'ın Gence'deki sivil yerleşim birimlerine yönelik füzeli saldırısında 12 sivilin hayatını kaybettiği ve 40'dan fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev yaptığı açıklamada, saldırının SCAD füzesi ile yapıldığını duyurdu.

Kamil Nadirli - İsmail Coşkun
 

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