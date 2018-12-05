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Başsavcılıktan 'Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu' paylaşımlarına soruşturma!

Başsavcılıktan 'Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu' paylaşımlarına soruşturma!
Başsavcılıktan 'Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu' paylaşımlarına soruşturma!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler” başlığı ile sosyal medyada yapılan paylaşımların gerçekle hiçbir alakasının bulunmadığını, algı oluşturmaya yönelik bu tarz asılsız haberi yapanlar ve paylaşanlar hakkında re’sen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Bir kısım internet haber sitelerinde ve sosyal medya paylaşımlarında 'Darbe gecesi kaybolan 2 asker bulundu! Diri diri gömülmüşler' başlığı altında Şanlıurfa ilinde 3 yıl öncesine ait başka bir adli olayla ilgili fotoğrafları da kullanmak suretiyle yapılan haberlerin gerçekle hiçbir alakasının bulunmadığı, tamamen algı oluşturmaya yönelik bu tarz asılsız haberi yapanlar ve paylaşanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatıldığı hususu kamuoyunun bilgilerine duyurulur" denildi.  

Abdullah Sarica
 

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