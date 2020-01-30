Başsavcılıktan deprem açıklaması: '8 farklı soruşturma başlatıldı'

Açıklamada:"Elazığ ili Sivrice İlçesi Merkezli 24/01/2020 tarihinde saat 20:55'de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde toplam 38 vatandaşımız (34'ü yıkılan binalarda olmak üzere, 3'ü kalp krizi geçirme ve 1'i başına moloz düşmesi nedeniyle) hayatını kaybetmiştir. İl Merkezinde Sürsürü Mahallesinde çöken bir binada 14, Mustafapaşa Mahallesinde Çöken iki ayrı binada 14, Gezin kasabasında yıkılan bir binada 3, Sivrice ilçesi Çevrimtaş köyünde yıkılan 2 farklı yapıda birer, Sivrice ilçesi Ilıncak köyünde yıkılan bir kaybettiği tespit edilmiştir. Yıkılan her binayla ilgili 7 farklı soruşturma başlatılmıştır.Hasar gören bütün binalarla ilgili ayrı bir soruşturma açılmış olup, toplam 8 farklı soruşturma da delil toplama süreci devam etmektedir.Soruşturmalar kapsamında görevlendirilen bilirkişiler yıkılan ve hasar gören binalardan beton örnekleri almıştır. İncelemeler halen devam etmektedir.Yıkılan binaların yapımından sorumlu gerçek ve tüzel kişilerin tespit edilmesi için yer yönetimlerden ruhsat, proje, plan ve kroki işlemlerinin örnekleri talep edilmiştir.Depremin ardından sosyal medyada kamu barışını bozucu nitelikte paylaşımlar ve kişiler ile ilgili de ayrı bir soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca evleri hasar gören vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girmesi nedeniyle ev kiralarında yüksek miktarda artış olduğu iddialarını incelemek üzere ayrı bir soruşturma başlatılmıştır. Bir kez daha depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı,yaralılara da acil şifalar diliyoruz" denildi.