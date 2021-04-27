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Başsavcılıktan FETÖ operasyonu! 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan FETÖ operasyonu! 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Başsavcılıktan FETÖ operasyonu! 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara’da 2005 yılına ait polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınav sorularının erişilmesine yönelik yürütülen operasyonda 12 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyonda, 2005 yılındaki polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularının örgüt mensuplarına dağıtılmasında rolü olan 12 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 12 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında, 27 Nisan 2021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir” denildi.

Engin Yağcı
 

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