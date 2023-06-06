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Başsavcılıktan, FETÖ/PDY operasyon kararı

Başsavcılıktan, FETÖ/PDY operasyon kararı
Başsavcılıktan, FETÖ/PDY operasyon kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Ankara ilinde bulunan eski Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY örgütüne bağlılık tespitine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde toplam 4'ü avukat toplam 9 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrencilerin FETÖ/PDY tarafından takip altına alınıp okul dönemlerine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki dönemlerine ait örgüte bağlılık ve sadakatlerine göre yapıldığı tespit edilen kodlamalar hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde 4'ü avukat olmak üzere toplam 9 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Ahmet Furkan Gülap
 

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