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Başsavcılıktan Sincan Çocuk Cezaevindeki olayla ilişkin açıklama

Başsavcılıktan Sincan Çocuk Cezaevindeki olayla ilişkin açıklama
Başsavcılıktan Sincan Çocuk Cezaevindeki olayla ilişkin açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Çocuk Kapalı Cezaevindeki tartışmada 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralandığını, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunan çocuklar arasında tartışma yaşandığı belirtilerek, “Yaşanan tartışmaya görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan çocukların tedavileri cezaevi içerisinde sağlık memurlarınca yapılmış olup hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmamıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.  

Musa Erdoğan-Abdullah Sarica
 

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