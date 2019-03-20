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Baston görünümlü bıçak

Baston görünümlü bıçak
Baston görünümlü bıçak

Adana'da polisin şüphelenip durduğu otomobilden baston görünümlü bıçak çıktı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Asayiş Ekipleri Amirliğinde görevli motorize zırhlı yunus timleri, mahallede hareket halinde olan bir otomobilden şüphelenip durdurdu. Sürücü araçtan indirilip, otomobilde arama yapıldı. Sürücünün kimliği alınarak ‘Genel Bilgi Taraması'na (GBT) tabii tutuldu. Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada da başında şahin figürü olan bir baston buldu. 

Özel olarak tasarlanan bastonu detaylı inceleyen ekipler, bastonun bıçak olduğunu belirledi. Polis baston bıçağa el koyarken, araç sürücüsü de gözaltına alındı. Zanlının, ‘baston bıçağı' hobi amaçlı yanında taşıdığını söylediği öğrenildi. Polis, söz konusu bıçağın daha önce herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığını araştırıyor.  

Fatih Keçe
 

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