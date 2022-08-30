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Bastonlu hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

Bastonlu hırsız güvenlik kameralarına yakalandı
Bastonlu hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

Kayseri’de apartmanlara girerek ayakkabı ve bisiklet hırsızlığı yapan bastonlu şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.

Bastonlu hırsız güvenlik kameralarına yakalandı - Tıkla İzle

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bisiklet hırsızlığı, açıktan hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık ve ayakkabı hırsızlığı gibi suçlardan 10 adet dosyası olan şahıs yakalandı.

Bastonlu hırsız güvenlik kamerasında

Diğer yandan şahsın bastonuyla gelerek apartmanın otomatik kapısını zorlayarak açma anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, toplamda 10 adet bisiklet çaldığı belirlendi.

Ali Göç

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