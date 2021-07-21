Bataklığa saplanan ineği hayatını değiştirdi

İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Dedeler köyünde yaşayan Mehmet Emin Atasoy'a ait ‘sarıkız' ismi verilen inek, Nehir Sazlığı yakınlarında otlanırken bataklığa saplanmıştı. Akşam saatleri olması nedeniyle bir şey yapamayan Atasoy, sabaha kadar ineğinin başından ayrılmamıştı. Sabahın ilk ışıklarıyla köyden gelen vatandaşların desteğiyle yapılan çalışmaların sonuç vermemesi üzerine Atasoy, ikinci geceyi de ineğinin başında geçirmiş, köyden daha çok vatandaşın gelmesi üzerine inek saplandığı bataklıktan kurtarılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla tek geçim kaynağı olan ineğinin kurtarılmasının ardından Mehmet Emin Atasoy'a 20 koyun verilirken, Yüksekova Kaymakamlığı tarafından da ahır için malzeme desteği sağlanmış, bazı hayırsever vatandaşlar ise Mehmet Emin Amca'ya inek hediye etmişti.

Yeni yapılan ahırda 20 koyun ve sarıkız başta olmak üzere ineklerine daha iyi bakma imkanına sahip olan Mehmet Emin Atasoy, hayvanları çok sevdiğini ifade ederek, “Yapılan yardımlar sonucu şimdi ineklerim, koyunlarım var. Eskiye göre daha iyiyim. Çünkü daha güzel bir şekilde ilgileniyorum. Allah devletimizden ve hayırseverlerden razı olsun” dedi.

Yaz kış demeden her gün aynı azimle hayvanlarına baktığını dile getiren Atasoy, bu sene sadece ot almakta zorlandıklarını söyledi.

Sarıkız'dan sonra hayatlarının değiştiğini söyleyen Mehmet Emin Atasoy'un oğlu Ramazan Atasoy ise “İneğimiz bataklığa saplanmıştı. Sağ olsun devletimiz ve hayırseverler bize yardımcı oldular. Ahır, koyun ve inek yardımı yapıldı. Onun mutluluğu da bizim mutluluğumuzdur” ifadelerini kullandı.

Metin Tek

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