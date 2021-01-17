Batan gemiden kurtulan 6 kişinin kimlik bilgileri belli oldu

Bartın açıklarında Palau bandıralı kuru yük gemisi kazasından kurtarılan 1'i Rus, 5'i Ukrayna vatandaşı toplam 6 kişinin Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların isimleri belli oldu. Krinov Nikolaii 44 yaşında Rusya vatandaşı, Hennadii Kravchenko 24 yaşında Ukrayna vatandaşı, Vladslav Zaterka 20 yaşında Ukrayna vatandaşı, Oleksadr Perkaty 51 yaşında Ukrayna vatandaşı, Vitali Merezhko 35 yaşında Ukrayna vatandaşı ve Vitali Kachur 23 yaşında Ukrayna vatandaşı olduğu öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından Bartın Valisi Sinan Güner, yaralıları hastanede ziyaret etti. Vali Güner, hastanede yaralıların son durumları hakkında bilgi alarak yaralılarla bir süre sohbet etti. Vali Güner yaralılardan biriyle konuştuğu diyaloğu anlattı. Güner, “Şimdi bir iletişim kurabildik kendilerinin kurtulmasından memnuniyetlerini ilettiler. Şuanda 6 kazazede var. Büyük bir dalga gemiyi ikiye ayırdı, diyor. 12 kişiydik 6'mız burada iyiyiz, bizi kurtaran ekiplere teşekkür ediyoruz” dedi.

Bülent Bostancı - Yasin Erdem - Onur Altındağ

