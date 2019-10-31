Batı Karadeniz'e yağmur uyarısı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün meteorolojik değerlendirmelerine göre, yurdun bugün Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi.

Bugün kuzey kesimlerde etkili olmaya başlayacak yağışların, cuma günü Orta Akdeniz üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem ile birlikte ülkenin büyük bir bölümünde görüleceği, cumartesi günü doğu bölgelerde etkili olduktan sonra yurdu terk etmesi beklendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak hava sıcaklığının özellikle cuma günü bölgemizde 4 ila 7 derece azalacağı tahmin ediliyor. Bugün; Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Çankırı çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde yağış bekleniyor. Batı Karadeniz'de rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Cuma günü bölgemiz genelinde yağış bekleniyor. Rüzgarın Batı Karadeniz kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının pazar günü iç ve batı bölgelerde, hafta başından itibaren ülkemiz genelinde tekrar artacağı tahmin ediliyor."

Ersin Turan

