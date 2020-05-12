Batı Şeria'da az 10 Filistinliye gözaltı

Filistin'de Batı Şeria bölgesinde bulunan Cenin şehrine bağlı Yabed köyünde Filistinli gencin bir İsrail askerine attığın taşın başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. İsrailli bir asker ölü bulundu. İsrailli askerin ölüm haberinin ardından İsrail güçleri Yabed köyünde pek çok Filistinli ailenin evine baskı düzenledi. İsrail güçleri, baskında 2'si kadın en az 10 Filistinliyi göz altına aldı.İsrail güçleri, çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerine de el koydu.

İsrail baskında annesi ve babası gözaltına alındığı sırada Filistinli çocuk, “İsrail güçleri evimize girdiler çok korktuk annemi ve babamı aldılar” ifadesini kullandı. Gözaltına alınanların akrabalarından birisi olan Ahmet Abubekir ise “Kardeşim, eşi ve kızı İsrail güçleri tarafından götürüldü. Ailemizden çok sayıda kişiyi gözaltına aldılar. Evde sadece küçük çocuklar kaldı. Onlara bakmaya geldim” dedi.

Sari Jaradat

