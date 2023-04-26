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Batı Şeria'da banka soygunu

Batı Şeria'da banka soygunu
Batı Şeria'da banka soygunu

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişiler, Ulusal Banka’nın şubesini soydu.

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Filistin'in İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde yer alan Aqraba kasabasındaki Ulusal Banka'nın şubesi, kimliği belirsiz silahlı 4 kişi tarafından soyuldu. Soyguncular, yaklaşık 23 bin 500 dolarla kayıplara karıştı. Soygun sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, soyguncuları yakalamak için operasyon başlatıldı. Soygun anı ise bankada bulunan güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Muhammed Rabah
 

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