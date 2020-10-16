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Batı Şeria'da çatışma: 3 yaralı

Batı Şeria'da çatışma: 3 yaralı
Batı Şeria'da çatışma: 3 yaralı

Filistin’in Ramallah kentinde Filistinlilerinin, bu yıl da zeytin hasadı öncesinde İsrailli yetkililer tarafından engellenmemek için protesto gösterisi düzenledi. Filistinliler, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 3 Filistinli yaralandı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yaşayan Filistinliler, zeytin hasadı öncesi sokaklara akın etti. Her yıl İsrail tarafından zeytin hasadı yapması engellenen Filistinliler, bu kez hasat öncesi seslerini yükseltti. İsrail güçleri ile Filistinliler karşı kaldı. İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu çıkan çatışmanın 3 Filistinli yaralandı.

Filistin medyasına göre, İsrail güçleri Filistinlilerin düzenlediği barışçıl protesto sırasında gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Bazı protestocular göz yaşartıcı gazdan etkilenip bölgeden ayrıldı.

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