İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma

Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma
Batı Şeria'da İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma

Filistin’in Batı Şeria bölgesinde bulunan Beytüllahim şehrinde Gazze Şeridi’ne destek protestosunda İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ederken, Filistin'in birçok bölgesinde Gazze'deki Filistinliler için destek protestoları düzenleniyor. Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Beytüllahim şehrinde Gazze Şeridi'ne destek protestosunda İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışma çıktı. Şehirde bulunan İsrail kontrol noktasına yakın bir yerde toplanan onlarca Filistinli, İsrail'in işgal politikasına tepki ve Gazze Şeridi'ne ise desteklerini gösterdi.

Protestolar sırasında tansiyonun yükselmesi ile göstericiler, İsrail kontrol noktasını taşlarken, ana caddeyi ise lastik yakarak kapattı. İsrail güçleri ise, protestoculara, göz yaşartıcı gazi, ses bombası ve plastik mermi ile karşılık verdi. Çıkan olaylarda, 2 Filistinli bacaklarından plastik mermi ile yaralandı.

Sari Jaradat
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.