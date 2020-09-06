Batı Şeria'da okullar açıldı

Sağlık tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığı Batı Şeria'da 1, 2, 3 ve 4. sınıf ilkokul öğrencilerinin ders başı yaptığı açıklandı. Yaklaşık 1 milyon 350 bin öğrencinin bulunduğu Filistin'de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıfların ise 2 hafta sonra ders başı yapması planlanıyor. 12. sınıf öğrencileri ise yaklaşık bir ay önce okullarda eğitime başlamıştı.

Mart ayında korona virüs salgını nedeniyle Filistin'de ilk vakaların ortaya çıkmasıyla tüm okullar kapatılmış ve uzaktan eğitim sistemine geçilmişti.

Jeries Bassier