Batı Şeria'da olağanüstü hal

Batı Şeria'daki Beytüllahim kentinde Filistin Sağlık Bakanlığı, Beytüllahim kentinde 4 kişide korona tespit edildiğini açıklamasının ardından bölgede endişe hakim oldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklama korona bulunduğundan şüphelenilen kişilerin acil olarak tıbbı testlerden geçeceği kaydedildi. Filistin Sağlık Bakanlığı Batı Şeria'daki Beytüllahim ve Eriha bölgelerinde olağanüstü hal ilan etti. Bakanlık tarafından alınan kararına göre, Beytüllahim'deki okullar, camiler, kiliseler ve eğitim merkezleri 14 gün süreyle kapalı tutulacak.

Öte yandan geçici olarak tüm etkinlikler, seminerler, konferanslar, sosyal ve spor faaliyetler de askıya alınacak. Bakanlık turizm alanda çalışan ajanslara, rezervasyon almama çağrısında bulundu.

Muhammed Rabah

