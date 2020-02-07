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Batı Şeria'da protesto: 1 ölü, 33 yaralı

Batı Şeria'da protesto: 1 ölü, 33 yaralı
Batı Şeria'da protesto: 1 ölü, 33 yaralı

İsrail işgal güçleri, Batı Şeria’da çıkan çatışmalarda 1 Filistinliyi öldürürken, 33 kişiyi de yaraladı.

Batı Şeria'da Trump'ın sözde Orta Doğu barış planına karşı El-Halil, Kalkilya, Ramallah ve Tulkarim kentlerinde yapılan protestolarda İsrail işgal güçleri ve göstericiler arasında çıkan çatışmada can kaybı yaşandı. Filistin Kızıl Haçı, çatışmalarda İsrail askerlerinin göz yaşartıcı bomba, plastik ve gerçek mermi kullanması sonucu 1 Filistinlinin öldürüldüğünü açıklarken, 33 Filistinlinin de yaralandığını bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı Tulkarin kentinin kuzeyinde bulunan Qaffin bölgesinde öldürülen protestocunun Badr Nedal Nafla adında 19 yaşında bir Filistinli genç olduğunu duyurdu. Trump'ın “yüzyılın anlaşması” adını verdiği sözde Orta Doğu barış planına karşı yapılan protestolarda toplamda 6 kişi hayatını kaybetti.

Muhammed Rabah

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