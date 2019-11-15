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Batı Şeria'da şiddetli çatışma

Batı Şeria'da şiddetli çatışma
Batı Şeria'da şiddetli çatışma

İsrail ile Filistinli gruplar arasında Gazze’de ateşkese varılmasına rağmen Batı Şeria’da çatışmalar devam ediyor.

Batı Şeria'da şiddetli çatışma - Tıkla İzle

İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerindeki sivil alanlara düzenlediği hava saldırılarında 34 kişi hayatını kaybetmişti. Gazze'de ateşkes sağlanırken Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde İsrail kuvvetleri ve Filistinliler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Kendini savunmaya çalışan Filistinliler İsrail kuvvetleri tarafından plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlı saldırıya maruz kaldı. Sadece taşlarla karşılık veren Filistinlilerin büyük bir kısmı yaralandı. Bazı yaralıların durumunun kritik olduğu ifade edildi. Ancak yaralı sayısı açıklanmadı.

Sağlık ekiplerinin verilere göre, en az 30 Filistinli İsrail'ın attığı göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

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