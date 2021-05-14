Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterilerinde 10 Filistinli hayatını kaybetti

İşgalci İsrail güçlerinin Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Gazze'ye destek gösterisi düzenlendi. Batı Şeria'da bulunan El Halil, El Bireh, Beytüllahim, Nablus ve Ramallah gibi çeşitli kentlerde düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerinde İsrail güçleri ile Filistinliler arasında şiddetli çatışmalar çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin silahsız Filistinli göstericilere ateş açması sonucu 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada ise, çatışmalarda 14'ü ağır, 500 Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Muhammed Rabah

