Batı'nın soykırım dosyası kabarık

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, sözde Ermeni soykırımı yalanıyla Türkiye'yi hedef alan Batı ülkelerinin geçmişindeki insanlık suçlarının raporunu çıkardı.

Sözde Ermeni soykırımını bugüne kadar iç siyaset malzemesi olarak kullanarak, Türkiye'yi vurmaya çalışan Batı ülkelerinin yaptığı soykırımlar hafızalardaki yerini koruyor. AK Parti insan Hakları Başkanlığı, yaptığı çalışma ile batılı ülkelerin tarihlerinde yer alan insanlık suçlarını tek tek anlattı. “Batı Ülkelerinin Sömürgeci ve Soykırım Tarihi” başlıklı raporda Fransa, Almanya, ABD, Belçika, Hollanda, Danimarka, İngiltere, İsveç ve İtalya'nın gerçekleştirdiği insanlık dışı eylemler ve katliamlar infografiklerle ortaya kondu.

Raporda ABD'nin, Kızılderilileri öldürmekle başlayan ve Vietnam, Kamboçya, Afganistan, Irak'ta milyonlarca insanı ölümüne neden olan eylemleri tek tek sıralandı. ABD'nin insanlık suçlarının en son örneğinin ise İsrail'in Filistinlilere karşı gerçekleştirdiği katliamlara verdiği destek olduğu belirtildi.

FRANSA, MİLYONLARI KATLETTİ

Fransa'nın sömürgesi altına aldığı ülkelerde katliamlar gerçekleştirdiği hatırlatılan raporda, yakın tarihte Cezayir ve Ruanda katliamları örnek olarak ortaya konuldu. 132 yıl işgal altında kalan Cezayir'de 1,5 milyon Cezayirliyi acımasızca katleden Fransa'nın Ruanda soykırımındaki rolü hatırlatıldı. 1994 yılında Ruanda'da gerçekleşen soykırımda Fransızların faal olarak yer aldığına dikkat çekildi.

HOLLANDA KÖLE MERKEZİ

Raporda Hollanda, Almanya ve İtalya başta olmak üzere Batı ülkelerinin sömürgecilik ve “soykırım” tarihinden örnekleri paylaşıldı. Hollanda'nın milyonlarca insanı köle olarak Avrupa'ya getirdiği ve 18'inci yüzyılda Amsterdam köle ticaretinin merkezi olduğu belirtilen raporda, Hollanda Barış Gücü olarak konumlandığı Srebrenitsa'da beş günde 8 binden fazla Müslümanın katledildiği hatırlatıldı.

ALMANYA'DA TOPLAMA KAMPLARI

Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sırasında milyonlarca insanın ölümüne neden olduğu, bir o kadar insanı da toplama kamplarında ölüme terk ettiği ve işgal ettiği bölgelerde sivilleri hedef aldığına dikkat çekildi. Raporda ayrıca, İngiltere'nin birinci ve ikinci dünya savaşlarından işgal ettiği topraklarda gerçekleştirdiği insanlık suçlarının yanı sıra İtalya'nın Libya, Etiyopya, Arnavutluk işgalleri sıralandı. İsveç ve Belçika'nın geçmişindeki katliamları da anlatıldı.

"SÖZ SÖYLEME HAKLI YOK"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leylâ Şahin Usta, özellikle 24 Nisan'da birtakım algı operasyonlarıyla, kendi tarihleri soykırımlarla dolu olan Batı'nın Türkiye'ye de bir soykırım etiketi yapıştırma çabası içinde olduğunu söyledi. Usta “Ne Fransa'nın ne Almanya'nın ne Amerika'nın ne Belçika'nın ne Hollanda'nın ne Danimarka'nın ne İngiltere'nin ne İsveç'in ne İtalya'nın, hiçbirinin Türkiye'ye bunları söylemeye bir hakkı olmadığını açıkça belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi