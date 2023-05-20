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Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı
Batman çayında mahsur kalan 25 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı

Batman'da baraj kapaklarının açılmasıyla aniden yükselen çayda mahsur kalan 25 vatandaş, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından bot yardımıyla boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, su tahliyesi nedeniyle Batman Baraj kapakları açıldı. Kapakların açılmasıyla Batman Çayında aniden sular yükselince Şerbetli köyü, Balpınar köyü, Bıçakçı köyü ve çevre yolu mevkiinde çayda bulunan 25 vatandaş, mahsur kaldı. Vatandaşlar, 112 acili arayarak yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısı üzerine Batman itfaiyesi ve AFAD ekipleri olay yerine intikal ederek beraberlerinde götürdükleri Bot yardımıyla vatandaşları bota bindirerek son anda yükselen sulardan çıkarmayı başardı.

Mehmet Barış Zerooğlu - Mehmet Turgut Tayuzak - Osman Arslan
 

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