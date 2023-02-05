Batman İHA muhabirlerine ödül

Batman Basın Konseyi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışmasında yerel ve ulusalda başarılı gazeteciler ödüllendirildi. Farklı basın kuruluşlarında görev yapmış gazetecilerden oluşan jüri üyeleri, yarışmaya başvuran basın mensuplarının eserlerini değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda 'Yılın Başarılı Gazetecileri' yarışmasında ödül alan gazetecilerin isimleri açıklanırken, 8 dalda ödüle layık görülen gazetecilere düzenlenen törenle ödülleri verildi. İHA Batman muhabirleri Osman Arslan ve Aziz Karataş, "King Bock dünya şampiyonu 10 kilometrelik yolu yürüyerek gitti" haberiyle spor dalında ödüle layık görüldü.

"Amaç işini hakkıyla yapanlara hakkını teslim etmektir"

Programda konuşan Batman Basın Konseyi Başkanı Ercan Arslan, bu yıl hem ulusal haber ajanslarında hem de yerel gazetelerde çalışan muhabirleri ödüllendirdiklerini söyledi. Ödül alanların meslek hayatları boyunca aldıkları ödüle layık olacaklarına inandıklarını belirten Arslan, "Her ne kadar gazetecilik mesleği itibar kaybediyorsa da biz basın mensuplarına düşen görev, bu kötü gidişatı tersine çevirmektir. Gazeteciliği ayakta tutan ve gelecekte en iyi noktaya taşıyacak en önemli özellik ise yine bu özel mesleğin hakkını veren meslektaşlarımız olacaktır. Bu ödül törenlerinin en büyük amacı da işini hakkıyla yapanlara hakkını teslim etmektir" dedi.

Ödül törenine Vali Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, yerel ve ulusal basın mensupları katıldı.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan



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