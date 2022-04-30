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Batman merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Batman merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Batman merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Batman merkezli 3 ilde FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Batman Emniyetinden yapılan açıklamada, Batman merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli şahsın göz altına alındığı belirtildi. Açıklamada, “Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Batman Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker, polis ve sivil mahrem yapılanma faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi çalışmalarında, Batman merkezli toplam 3 ilde, 12 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 26 Nisan günü operasyon icra edilmiş, 12 şüpheli şahıs da yakalanarak gözaltına alınmıştır. Adli Makamlara çıkarılan şüpheli şahıslardan; 3'ü serbest bırakılmış, 8 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şahıs ise tutuklanarak ceza evine teslim edilmiştir” denildi.

Ekrem Aktaş
 

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