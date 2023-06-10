Batman merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'nın finans yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyon ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Batman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Batman merkezli 3 ilde (Batman, Siirt, Diyarbakır) PKK-KCK-PYD-YPG terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir.

‘Terörizmin Finansmanı' operasyonu kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden 4 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol kararıyla, 2 şüpheli ise ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılmıştır. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 adet AK-47 Piyade Tüfeği, 202 adet AK-47 fişeği, 6 adet şarjör, 1 adet 7,65 mm tabanca, 14 adet tabanca fişeği, 2 adet şarjör, 1 adet dron ve SD kartı, 1 adet SD kart, 1 adet drona monte edileceği değerlendirilen aparat, 1 adet av tüfeği, 1 adet jeneratör ile çok sayıda örgütsel doküman ve dron eğitimine yönelik notlar ele geçirilmiştir. Terör örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik operasyonlar kararlıkla sürdürülecektir.”

Ali Nargüner



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