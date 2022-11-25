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Batman Valiliği'nden cami külliyesi çökmesi hakkında açıklama: 1 ölü, 19 yaralı

Batman Valiliği'nden cami külliyesi çökmesi hakkında açıklama: 1 ölü, 19 yaralı
Batman Valiliği'nden cami külliyesi çökmesi hakkında açıklama: 1 ölü, 19 yaralı

Batman Valiliği, Necat Nasıroğlu adına yapımına devam eden külliyenin iskelesinin çökmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin açıklamada bulundu.

Batman Valiliği'nden cami külliyesi çökmesi hakkında açıklama: 1 ölü, 19 yaralı - Tıkla İzle

Batman Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün saat 14.52 sularında Gültepe Mahallesi'nde (Esentepe Külliyesi içerisinde yer alan) camii inşaatında iskele sökülmesi sırasında mevcut iskelede çökme meydana geldiğini belirtti. Açıklamada, olayın ihbar alınması akabinde olay mahalline çok sayıda AFAD, 112, İtfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildiği bildirildi. Açıklamanın devamında, “İskele altında mahsur kalan 20 vatandaşımız çok ivedi kurtarılarak Batman ili içerisindeki hastanelere sevk edilmiştir. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri vefat etmiştir. Vuku bulan olay ile alakalı adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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