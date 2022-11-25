Batman Valiliği'nden cami külliyesi çökmesi hakkında açıklama: 1 ölü, 19 yaralı

Batman Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugün saat 14.52 sularında Gültepe Mahallesi'nde (Esentepe Külliyesi içerisinde yer alan) camii inşaatında iskele sökülmesi sırasında mevcut iskelede çökme meydana geldiğini belirtti. Açıklamada, olayın ihbar alınması akabinde olay mahalline çok sayıda AFAD, 112, İtfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildiği bildirildi. Açıklamanın devamında, “İskele altında mahsur kalan 20 vatandaşımız çok ivedi kurtarılarak Batman ili içerisindeki hastanelere sevk edilmiştir. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri vefat etmiştir. Vuku bulan olay ile alakalı adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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