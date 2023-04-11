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Batman'da 15 bin ton tehlikeli atık bertaraf edilip geri kazandırılacak

Batman'da 15 bin ton tehlikeli atık bertaraf edilip geri kazandırılacak
Batman'da 15 bin ton tehlikeli atık bertaraf edilip geri kazandırılacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO), Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı sahalarda bulunan tehlikeli atıkların bertarafı ve geri kazanımı işi için düzenleyeceği ihale Resmi Gazete'de yayımlandı.

Batman'da 15 bin ton tehlikeli atık bertaraf edilip geri kazandırılacak - Tıkla İzle

TPAO Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin Resmi Gazete ilanına göre TPAO Batman Bölge Müdürlüğüne bağlı sahalarda bulunan tehlikeli maddeler içeren toprak ve taşların, tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıklarının ve tank dibi çamurların oluşturduğu yaklaşık 15 bin ton tehlikeli atığın bertarafı ve geri kazanımı işi için ihaleye çıkılacak. İhale, 25 Nisan Salı günü saat 14.00'te TPAO Genel Müdürlüğü 6. kat toplantı salonunda yapılacak.

Mehmet Barış Zerooğlu - Osman Arslan

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