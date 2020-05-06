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Batman'da 2 mezra korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Batman'da 2 mezra korona virüs nedeniyle karantinaya alındı
Batman'da 2 mezra korona virüs nedeniyle karantinaya alındı

Batman'ın Sason ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 2 mezra karantinaya alındı.

Sason Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar ile Gürgenli köyü Yuvarlıçay mezraası ile Kaşyayla köyü Mesil mezraasında korona virüs salgınının kontrolü amacıyla karantina uygulaması başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Tüm vatandaşlarımızın kendi ikametlerinde kalmaları, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, ilçemize ve köylerimize dışarıdan gelen herkesin ikamet ettiği yerdeki kişilerle 14 gün boyunca evlerinden çıkmamaları ve misafir kabul etmemeleri, hem kendi hem de toplum sağlığı açısından hayati derecede önemlidir. Bu konuya riayet edilip edilmediği muhtarlarımız ve kolluk birimlerimiz tarafından denetlenecektir. Riayet etmeyen kişilerin zorunlu karantina altına alınacağı kamuoyuna duyurulur" denildi.

Ekrem Aktaş
 

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