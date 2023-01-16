Batman'da 7 kişilik aile sobadan zehirlendi

Alınan bilgilere göre, Batman Hilal Mahallesi'nde 7 kişilik bir aile gece saatlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aile, akşam saatlerinde sobayı yakıp uyudu odadan çıkan dumanları gören aynı aileden 2 kişi, içeridekileri uyandırarak sobayı söndürmeye çalışırken, el ve ayakları yandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Abdulaziz Karataş

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