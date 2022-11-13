Batman'da aileler arası silahlı kavga! 4 ölü

Edinilen bilgilere göre, Batman İkiztepe köyünde iki aile arasında tarlada su kuyusu açma meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Akrabalar arası silahlı kavgada 8 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Çıkan silahlı kavgada Mehmet Şirin Akın, Asker Akın ve Sadık Akın hayatını kaybederken, 5 kişi ise kentteki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Ölü sayısı 4'e yükseldi

Yaralılardan Yusuf Akın isimli vatandaşın da hastanede hayatını kaybettiği öğrenilirken, ölü sayısı 4'e yükseldi. 4 yaralının ise hastanede tedavisi devam ediyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Abdulaziz Karataş



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