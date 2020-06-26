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Batman'da AVM yangını! Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü

Batman'da AVM yangını! Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü
Batman'da AVM yangını! Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü

Batman'da bir alışveriş merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin gökyüzünü kapladığı yangında alışveriş merkezi tamamen küle döndü.

Batman'da AVM yangını! Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü - Tıkla İzle

Olay, Turgut Özal Bulvarında bulunan ve 200 kişinin çalıştığı bir AVM'de meydana geldi. Sabah saat 06.00 sularında AVM'den dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına müdahalede yetersiz kalınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Türkiye Petrolleri ve TOMA araçları devreye girdi. İlçelerden de gelen takviye ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Osman Arslan

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