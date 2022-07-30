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Batman'da baraj göletine düşen köpek bot yardımıyla kurtarıldı

Batman'da baraj göletine düşen köpek bot yardımıyla kurtarıldı
Batman'da baraj göletine düşen köpek bot yardımıyla kurtarıldı

Batman’da Malabadi Barajı göletine düşen köpek, itfaiye ekiplerince bot yardımıyla kurtarıldı.

Batman’da baraj göletine düşen köpek bot yardımıyla kurtarıldı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, bugün Malabadi Barajı göletine düşen sokak köpeğinin yaralandığını ve kendi imkanlarıyla çıkamadığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Batman itfaiyesi ekipleri yönlendirildi. Kısa süre sonra baraja gelen ekipler, yaralı köpeği düştüğü yerden alarak bot yardımıyla barajdan çıkardı. Yaralı olduğu belirtilen köpeğe orada yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Batman Belediyesine bağlı veteriner hekimlere teslim edildiği öğrenildi.

Ekrem Aktaş
 

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