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Batman'da baraj suları yükselince ana yol çöktü

Batman'da baraj suları yükselince ana yol çöktü
Batman'da baraj suları yükselince ana yol çöktü

Batman Çayında yükselen su seviyesi Batman Kozluk karayolunun çökmesine neden oldu.

Batman’da baraj suları yükselince ana yol çöktü - Tıkla İzle

Batman Barajında baraj kapaklarının açılması ile birlikte Batman Çayında su seviyesi yükseldi. Suların yükselmesi ile birlikte Batman Kozluk karayolunda çökme meydana geldi. Batman karayolları bakım onarım ekipleri yolu tek şeride düşürdü. Karayolu ekipleri yolun onarımı için çalışmalar başlattı. Çalışmalar nedeniyle Batman Kozluk karayolu trafik akışı tek şerit üzerinden devam ediyor.

Mehmet Barış Zerooğlu - Osman Arslan

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