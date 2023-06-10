Batman'da belediye otobüsü ve minibüs çarpıştı: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, kaza Batman kent merkezi Tilmerç Mahallesinde meydana geldi. 72 BA 561 plakalı belediye otobüsü ile 72 S 0322 plakalı minibüs henüz bilinmeyen bir sebeple çarpıştı. Çarpışmanın ardın minibüs yan yattıktan sonra yol üzerinde bulunan direğe çarptıktan sonra durabildi. Oluşan kazada 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Barış Zerooğlu - Osman Arslan

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