Batman'da binlerce kişi İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto etti.



Batman faaliyet yürüten Kur'an Nesli Platformu Kültür Mahallesi'nde bulunan 8 Mart Kadınlar Parkı önünde "Kur'an'a Sahip Çık" mitingi düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı ve Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan mitingde birçok kişi "Kur'an'a uzanan eller kırılsın", "Müslüman neredesin Kur'an yakılıyor", "Çekin pis ellerinizi Kur'an'ımızdan" yazılı pankartlar taşıdı.

Kur'an Nesli Platformu Başkanı Beşir Şimşek, Kürtçe yaptığı konuşmada, "Kur'an sayfalarının yakılmasının devlet destekli bir eylem olduğunu belirterek, "Kur'an kelamı kutsaldır. O kelam izzeti öğretiyor, bizi cehennemden koruyor. O Kur'an kalbimizde ve hayatımızda olduğu sürece onlar biliyor ki galip gelemeyeceklerdir. O yüzden de bu tür saldırıları yapıp Kur'an'dan bağımızı koparmaya çalışıyorlar" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı ise İsveç'teki çirkefliğin örgütlü bir kötülük olduğunu aktardı. Hiçbir devletin ve otoritenin Müslümanların inancına hakaret edemeyeceğini dile getiren Ramanlı, "Biz Müslümanlar vahdet içinde olursak, birlik içinde olursak hiç kimse bizim kutsallarımıza yan gözle bakamaz" şeklinde konuştu.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan



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