Batman'da bir kuyumcudan milyonluk vurgun

Batman'da 30 yıldır kuyumculuk yapan bir esnaf vatandaşların yatırım amaçlı emanet ettiği altın ve paraları alıp bir günde kayıplara karıştı. İddiaya göre milyonluk altın ve paraları alıp kaçan kuyumcu esnafın kuyumcu dükkanına mağdur edilen vatandaşlar akın etti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis mağdur vatandaşları şikayetçi olma konusunda emniyete giderek şikayete bulunması için uyarılarda bulundu.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan

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