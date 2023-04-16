Batman'da cami minaresi kontrollü olarak yıkıldı

Kahramanmaraşlı merkezli yıkıcı depremler 11 şehirde büyük yıkıma neden oldu. Büyük yıkımların yaşandığı illerin yanı sıra farklı şehirlerde de bazı yapılara zarar verdi. Batman 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan Haci Talat Camii'nin minaresi de deprem de hasar aldı. Hasar alan minarenin tehlike oluşturması nedeniyle bugün kontrollü yıkım kararı alındı. Bölgeye gelen yıkım ekibi çevre güvenliği alındıktan sonra minareye halat bağladı. Halat yardımı ile minarenin yıkımı gerçekleştirildi.

Mehmet Barış Zerooğlu - Osman Arslan

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