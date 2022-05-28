Batman'da cinnet getiren adam dehşet saçtı: 2 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgilere göre, Batman Hürriyet Mahallesi Şerzan Kurt Parkı'nda akşam saatlerinde cinnet getirdiği ileri sürülen Ş. D., yengesi Bazike Taziye ve yeğeni Abdulğani Demir'i öldürüp, eşi F. D.'yi de yaralayıp olay yerinden kaçtı. 112 Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalesini yaptıktan sonra özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenler otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, failin yakalanması için çalışma başlattı.



Abdulaziz Karataş - Osman Arslan

