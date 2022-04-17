Batman'da Eren Kış-34 operasyonunda çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, “Batman'da PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini tespit ve deşifre etmek ve bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik Sason Gömük kırsalı ile Kozluk ilçesi Gümüşörgü köyü bölgesinde Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen 'Eren Kış-34 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Cemil Turan' operasyon esnasında şimdiye kadar teröristlere ait çok sayıda sığınak, depo ve bunların içerisinde silah, mühimmat ve patlayıcı madde düzenekleri ile muhtelif yaşam malzemesi ve doküman ele geçirilmiş, çok sayıda terörist iş birlikçisi deşifre edilerek haklarında adli işlem yapılmıştır. Batman İl Jandarma Komutanlığınca teröristlerin bulunup etkisiz hale getirilmesi ve iş birlikçilerinin deşifre edilerek adalete teslim edilmesine yönelik operasyona büyük bir kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Ekrem Aktaş

