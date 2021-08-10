Batman'da EYP ile saldırı girişiminde bulunan 10 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “EYP tarzı patlayıcı maddelerle saldırı girişiminde bulunan zanlılara yönelik ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında kimliklerinin tespit edilmesinin ardından 5 Ağustos'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, ikametlerde yapılan aramalarda pompalı tüfek, tabanca, bir miktar uyuşturucu ve suç unsuru olan dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları muhkeme tarafından tutuklandı” denildi.

Ekrem Aktaş