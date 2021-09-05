Batman'da feci kaza: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman merkezde bulunan Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 06 ED 063 plakalı otomobil, Suriye uyruklu aileyi taşıyan motosiklete çarptı.

Hız limitini aşan otomobil seyir halindeki motosiklete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada olay yerinde 5 yaşındaki çocuk öldü, anne ve babanın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan

