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Batman'da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

Batman'da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
Batman'da feci kaza: 2 ölü 3 yaralı

Batman-Diyarbakır karayolunda tır, otomobil ve traktörün karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman-Diyarbakır karayolu Batman girişinde bulunan köprüde meydana geldi. Gıda yüklü tır ile traktörün çarpışmasıyla karşıdan gelen Dacia markalı otomobil de tıra çarptı. Kazada otomobil ve tır köprüden düşerken meydana feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişide yaralandı.
Kazanının duyulmasının ardından Batman Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri olay yerine intikal etti. 3 araç ve 10 itfaiye personeli ile yaralıları olay mahallinden kurtararak 112 ambulans personeline teslim etti. Olay yerine AFAD görevlilerinin de destek verdiği trafik kazası sonrası Batman Diyarbakır karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve Cumhuriyet Başsavcısı kazayla ilgili inceleme başlattı.

Osman Arslan
 

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