Batman'da hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı

Kaza, Batman-Hasankeyf karayolunda meydana geldi. Karayolunda seyir halindeki 73 SG 338 plakalı hafif ticari araç henüz ismi öğrenilmeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 6 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Mehmet Barış Zerooğlu



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