Batman'da hırsızlar aynı caddedeki dükkanlara dadandı

Batman-Diyarbakır yolu üzerinde esnaflık yapan vatandaşların dükkanlarına dadanan hırsızlar yaklaşık 2 ay içerisinde yan yana duran 6 iş yerinde hırsızlık yaptı. Batman'da esnaflık yapan Mehmet Ekici isimli vatandaş, yaklaşık olarak iki aydır bölgelerine hırsızların dadandığını ve geçtiğimiz hafta da arabasının camını kırıp içine girdiklerini söyledi.

Ekici, "İki aydır bizim bölgeye hırsızlar dadanmış. Geçen hafta bizim arabaların camı kırmışlar. Arabada bir şey bulamayınca da içene zarar vermişler. Yan taraftaki komşumuz seramikçi. Adamın bekçisini darp etmişler, fayanslarını çalmışlar. 40-50 bin liralık fayans çalmışlar. Bizim yan taraftaki komşumuzun da geçen gün deposuna girmişlerdi, dükkanına girmişlerdi. Koltuk takımı, elektrik malzemesi ne var ne yok her şeyini çalmışlar. Polisler de geliyor buraya yardımcı olmaya çalışıyorlar ama bence çare değil. Günlük devriye atılması gerekiyor. Her akşam bizim burada gece 24.00 ila 01.00 saatleri arası kendimiz geliyor burada devriye atıyoruz. Kendimiz atıyoruz devreyi. Gereğinin yapılmasını bekliyoruz. İnşallah yardımcı olurlar bize” dedi.

Abdulaziz Karataş - Osman Arslan



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.