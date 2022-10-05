Batman'da hobi olarak başladığı minyatürü birçok ülkeye ihraç ediyor

Asıl mesleğinin ahşap oymacılık olduğunu ve bu mesleğe 12 yıl önce hobi olarak başladığını söyleyen Murat Özdamar, "İlk 3 yıl evimde bir odayı atölyeye çevirdim o şekilde çalışmalarımı sürdürdüm. Yaptığım ürünler için sergi açmak için teklifler geldi. İlgi ve talep artınca bunu uğraş haline getirip ve küçük bir atölye kurdum. Atölye kurduktan sonra talepler çoğalınca siparişler gelmeye başladı. Hobi olarak başladığım iş ticaret olarak işe başladık. Buradan yurt içinden çalışmalarımız oldu ve yurt dışına da satışlarımız oluyor. Çeşit olarak ahşap kuş kafeslerimiz ile başladık sonra minyatür çalışmalarımız onun yanı sıra ahşap porte çalışmalarımız onun dışında su kapaklarını çeşitli süs haline getirip satılır hale getiriyoruz" dedi.

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