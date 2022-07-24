Batman'da İHA muhabirine iki ödül

Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Yücabağ Güvenlik Korucuları Derneğinde düzenlenen iki ayrı törende, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlayan dernek başkanları ve yönetimi, hazırladıkları “Devlete bağlılık, ilkeli, tarafsız ve kapsayıcı haber ödülü” ödülünü İhlas Haber Ajansı Batman muhabiri Ekrem Aktaş'a takdim etti. Ödül töreninde konuşan Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik, “Devlete bağlılık ilkesi, tarafsız, ilkeli ve cesur haberleriyle tanıdığımız İhlas Haber Ajansı muhabiri Ekrem Aktaş'ı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

Yücabağ Güvenlik Korucuları Dernek Başkanı Yunus Bozkurt da, İhlas Haber Ajansı muhabiri Ekrem Aktaş'ı tebrik ederek hazırladığı ödülü takdim etti. Gazi ve şehit aileleri ile terörle mücadelenin kahramanları olan güvenlik korucularından ödül almanın gurur verici olduğunu belirten İHA muhabiri Ekrem Aktaş, dernek başkanları ve yönetimine teşekkür etti.

Ekrem Aktaş

