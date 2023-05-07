Batman'da İHA'nın gündeme getirdiği metruk binanın yıkımına başlandı

Geçtiğimiz günlerde yağan yağmur sularıyla bodrum katı suyla dolan metruk bina, dengesini kaybederek suya düşen 5 yaşındaki Halil İsa A. isimli çocuğa mezar oluyordu. Halil İsa A., çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle sudan çıkartılarak kurtuldu. Çocuğun ailesi yaşanan duruma tepki göstermişti. Habere konu olan olaydan sonra Kozluk Belediyesi duruma el atarak, kontrollü olarak binanın yıkımına başladı.

Vatandaşlar, metruk binanın bodrum katının devamlı suyla dolu olduğunu, uyuşturucu bağımlılarının gecenin geç saatlerine kadar kullandığı ve her zaman boğulma vakalarının yaşandığını belirterek, binanın yıkılmasıyla rahat bir nefes aldıklarını dile getirip emeği geçen herkese teşekkür etti.

Emrullah Işık

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