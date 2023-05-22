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Batman'da inşaat malzemesi yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı

Batman'da inşaat malzemesi yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı
Batman'da inşaat malzemesi yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı

Batman-Beşiri Karayolu'nda inşaat malzemesi yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Batman'da inşaat malzemesi yüklü kamyon devrildi: 4 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, Batman-Beşiri Karayolu'nun 5. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halinde olan malzeme yüklü kamyonun sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek devrildi. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini araması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Mehmet Barış Zerooğlu - Osman Arslan

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